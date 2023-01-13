Hindistan hükümeti hurdaya uygulanan vergi oranını düşürebilir

Cuma, 13 Ocak 2023 11:16:06 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine yakın kaynaklardan yapılan açıklamada Mal ve Hizmet Vergisi Konseyi’nin hurdaya ödenen vergi oranlarını düşürebileceği belirtildi.

Bugün yapılacak toplantıda konseyin yerel çelik üreticilerinin dile getirdiği sorunları ele alması bekleniyor.

Konseyin hurdaya uygulanan %18 oranındaki mal ve hizmet vergisinin %5’e düşürülmesi talebine sıcak bakabileceği söyleniyor.

Çelik Bakanlığı daha temiz ve sürdürülebilir bir üretim için yerel çelik üreticilerinden demir cevherinden hurdaya geçiş yapmalarını talep ederek vergi oranının azaltılmasına zemin hazırlamıştı.

Bununla birlikte aynı toplantıda sektörün mal ve hizmet vergisi sisteminde kayıtlı olmayan tüccarlardan hurda alımı yapmak zorunda kalması ve dolayısıyla vergi indirimi talebinde bulunamaması gibi diğer sorunların da ele alınmasının beklendiği ifade edildi.

Mal ve hizmet vergisi kapsamında üreticiler sisteme kayıtlı hammadde tedarikçileri tarafından kesilen faturayı ibraz ederek ödenecek nihai vergi üzerinden vergi indirimi talep edebiliyor. Sistemde kayıtlı olmayan tedarikçiler fatura kesemediği için nihai mamul üreticileri vergilerden olumsuz etkileniyor.