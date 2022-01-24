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Hindistan Denizcilik Bakanlığı gemi söküm kapasitesini artırmak için bütçenin %60 yükseltilmesini talep ediyor

Pazartesi, 24 Ocak 2022 12:26:42 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Denizcilik Bakanlığı’nın Gujarat’ta yer alan Alang tersanesinin kapasitesinin iki katına çıkarılması amacıyla gemi sökümü faaliyetlerine ayrılan bütçenin 2022-2023 mali yılı bütçe görüşmelerinde %60 artırılması talebinde bulunduğu bildirildi.

Geçtiğimiz yıl, Alang tersanesinin kapasitesinin iki katına çıkarılması amacıyla 1 milyar INR (13 milyon $) bütçe ayrıldığı ve 1 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek bütçe görüşmeleri öncesinde, Denizcilik Bakanlığı’nın söz konusu hedefi gerçekleştirmek amacıyla bütçenin %60 artırılmasını talep ettiği öğrenildi.

Hükümet, geçtiğimiz yıl, gemi söküm kapasitesinin 2024 yılına kadar 4,5 milyon LDT (hafif taşıma tonajı) seviyesine çıkarılmasını hedeflediklerini belirtmişti.

2021-2022 mali yılının başından bu zamana kadar Alang tersanesinde gerçekleştirilen gemi söküm faaliyetlerinin, 2019-2020 mali yılında kaydedilen 1,63 milyon LDT’ye kıyasla 2,6 milyon LDT seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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