Hindistan Çelik Bakanlığı bazı çelik ürünler için kalite kontrol uygulamasını erteledi

Cuma, 29 Ocak 2021 17:52:00 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, üç kalite çelik ürüne yönelik Çelik ve Çelik Ürün Kalite Kontrol Uygulaması kararının uygulanmasını altı ay erteledi.

Yapılan açıklamada takım ve kalıp çelikleri, yüksek hızlı takım çelikleri ve karbon manganez dökme çelik ürünlere uygulanacak zorunlu kalite kontrol uygulamasının 23 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Bu zorunlu kalite kontrol uygulamasının tüm üreticiler, tüccarlar ve aracıların Hindistan Standartlar Bürosu (BIS) tarafından kalite gereksinimlerine uyması amacıyla 22 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyordu.