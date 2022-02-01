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Hindistan bazı ürünlerde ticari önlemlerin kaldırılmasını ve ithal hurdada gümrük muafiyetinin uzatılmasını önerdi

Salı, 01 Şubat 2022 16:26:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, bugün parlamentoda yaptığı bütçe konuşmasında hükümetinin 2022-23 ulusal bütçesinde entegre olmayan çelik üreticilerine kolaylık sağlamak ve yerel çelik fiyatlarını düşürmek için çeşitli önlemler önerdiğini ifade etti.

Bakan, bütçede ithal hurdanın gümrük vergisinden muafiyetinin bir yıl süreyle uzatılmasının önerildiğini ve bunun mikro, orta ve küçük ölçekli işletmelerdeki entegre olmayan çelik üreticilerine rekabetçi fiyatlarla hammadde tedarik etme konusunda kolaylık sağlayacağını söyledi.

Alaşımlı çelikten paslanmaz çelik ve kaplamalı çelik ile yüksek hız çeliğe yönelik antidamping ve telafi edici vergilerinin söz konusu ürünlerin fiyatlarının iç piyasada yüksek seviyelerde yer aldığı göz önüne alınarak kaldırılacağını ifade etti.

Bakan konuşmasında detay vermezken, hükümet yetkilileri Brezilya, Çin ve Almanya’dan ithal kobalt olmayan kalite yüksek hız çeliğine yönelik antidamping vergisini de içeren önlemlerin kaldırılacağını söyledi.

Ayrıca Çin, Vietnam ve Güney Kore’den ithal edilen alüminyum veya çinko kaplamalı yassı mamullere yönelik antidamping vergileri de kaldırılacak.

Aynı zamanda Çin’den ithal sıcak ve soğuk saca yönelik telafi edici vergiler kaldırılacak.


Etiketler: kota ve vergiler  soğuk haddelenmiş  Hindistan  Hint Yarımadası  kaplamalı  sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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