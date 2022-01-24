Hindistan 6 ülkeden ithal hurda teslimatlarında kontrol belgesi şartı aramayacak

Pazartesi, 24 Ocak 2022 11:52:18 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, altı ülkeden ithal hurdanın önceden belirlenmiş 10 limana kontrol belgesi olmadan giriş yapmasına izin verileceğini bildirildi.

Buna göre, ABD, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Yeni Zelanda ve İngiltere’den ithal hurdanın önceden belirlenmiş 10 limana girişinde kontrol belgesi şartı aranmayacak.

Ancak, limanlarda yapılan tüm hurda teslimatlarında radyoaktivite ölçümüne ve patlayıcı madde taramalarına istisnasız devam edileceği öğrenildi.

Ayrıca, söz konusu ülkelerden ithal hurda sevkiyatları, Hindistan limanlarına giriş sağlamadan önce başka limanlarda yük aktarması yaparsa belge muafiyetinden faydalanamayacak.