Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2025 yılı Haziran ayında %47,7’ye indi

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında aylık 4 puan düşüşle %47,7 seviyesine geriledi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Çin’in tamamında çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksinin ise aylık 0,5 puan düşüşle %45,9 seviyesinde kaydedildiği belirtildi.
Söz konusu ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 7,7 puan düşüşle %43,6 seviyesinde yer aldı.
Aynı ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi 2,5 puan düşüşle %47,5’e indi.
Haziran ayında yeni ihracat siparişleri endeksi ise 10,6 puan artışla %55,3 seviyesinde kaydedildi. Küresel çelik piyasasındaki toparlanma Çin’in ihracatını olumlu etkiledi.
Ayrıca aynı ayda Hebei eyaletinin nihai mamul stok endeksi aylık bazda 7,9 puan düşerek %42,1 seviyesinde kaydedilirken, hammadde stok endeksi 5 puan düşüşle %45 seviyesine indi. Hammadde alım fiyatları endeksi ise 6,1 puan düşüşle %17,1 seviyesine geriledi.
Aynı ayda Hebei eyaletinde fabrika çıkışı nihai mamul fiyatları endeksi 6,1 puan artışla %25,6’ya çıktı.
Hebei eyaletinde çelik fiyatlarının, geleneksel durgun sezonun etkisiyle nihai kullanıcı talebinin zayıf seyredeceği beklentisi doğrultusunda Temmuz ayında düşmesi bekleniyor.