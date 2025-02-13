 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Heathrow...

Heathrow Havalimanı modernizasyon projesinde yerel çelik kullanacak

Perşembe, 13 Şubat 2025 14:15:25 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere hükümeti, Londra merkezli Heathrow Havalimanı tarafından büyük ölçekli modernizasyon projesinin hayata geçirileceğini ve projede yerel çelik kullanılacağını duyurdu.

Havalimanı yönetiminin inşaat projelerinde mümkün oldukça yerel çelik kullanılmasını öngören bir anlaşma imzaladığı ve bu sayede hem yerel çelik sektörüne hem de sektördeki istihdama katkı sağlayacağı ifade edildi. Dolayısıyla ülke genelinde yerel çelik talebinde ciddi bir artış olmasının beklendiği dile getirildi.

Bununla birlikte British Steel CEO’su Zengwei An, şirketin havalimanındaki modernizasyon çalışmaları kapsamında üçüncü pistin inşası için çelik tedarik edeceğini bildirdi.

Öte yandan İngiltere’nin önde gelen işçi sendikası Unite, hükümetin yerel çelik sektörünü korumak ve yeşil çeliğe geçişi hızlandırmak amacıyla tüm başlıca projelerde yerel çelik kullanımını zorunlu kılan daha açık düzenlemeler getirmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca yerel çeliğin “kritik ulusal altyapı” olarak sınıflandırılması gerektiğini savundu.


Etiketler: İngiltere Avrupa İnşaat 

Benzer Haber ve Analizler

British Steel inşaat sektörüne yönelik siper çeliğini piyasaya sundu

02 Tem | Çelik Haberler

İngiltere’nin inşaat sektörü üretimi ekim ayında %0,2 düştü

11 Ara | Çelik Haberler

İngiltere’nin inşaat sektörü üretimi eylül ayında %1,7 arttı

13 Kas | Çelik Haberler

İngiltere’nin inşaat sektörü üretimi ağustos ayında %0,7 düşüş gösterdi

11 Eki | Çelik Haberler

İngiltere’nin inşaat sektörü üretimi temmuz ayında %0,5 artış gösterdi

12 Eyl | Çelik Haberler

İngiltere’nin inşaat sektörü üretimi haziran ayında %1,4 artış gösterdi

15 Ağu | Çelik Haberler

İngiltere’nin inşaat sektörü üretimi mayısta aylık %2,9 artış gösterdi

11 Tem | Çelik Haberler

İngiltere’nin inşaat sektörü üretimi ağustos ayında %0,6 arttı

31 Eki | Çelik Haberler

İngiltere’nin inşaat sektörü üretimi mart ayında %0,7 düştü

30 May | Çelik Haberler

İngiltere’nin inşaat sektörü üretimi kasım ayında %0,2 düşüş gösterdi

17 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis