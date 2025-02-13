Heathrow Havalimanı modernizasyon projesinde yerel çelik kullanacak

İngiltere hükümeti, Londra merkezli Heathrow Havalimanı tarafından büyük ölçekli modernizasyon projesinin hayata geçirileceğini ve projede yerel çelik kullanılacağını duyurdu.

Havalimanı yönetiminin inşaat projelerinde mümkün oldukça yerel çelik kullanılmasını öngören bir anlaşma imzaladığı ve bu sayede hem yerel çelik sektörüne hem de sektördeki istihdama katkı sağlayacağı ifade edildi. Dolayısıyla ülke genelinde yerel çelik talebinde ciddi bir artış olmasının beklendiği dile getirildi.

Bununla birlikte British Steel CEO’su Zengwei An, şirketin havalimanındaki modernizasyon çalışmaları kapsamında üçüncü pistin inşası için çelik tedarik edeceğini bildirdi.

Öte yandan İngiltere’nin önde gelen işçi sendikası Unite, hükümetin yerel çelik sektörünü korumak ve yeşil çeliğe geçişi hızlandırmak amacıyla tüm başlıca projelerde yerel çelik kullanımını zorunlu kılan daha açık düzenlemeler getirmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca yerel çeliğin “kritik ulusal altyapı” olarak sınıflandırılması gerektiğini savundu.