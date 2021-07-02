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British Steel inşaat sektörüne yönelik siper çeliğini piyasaya sundu

Cuma, 02 Temmuz 2021 13:33:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli British Steel, inşaat sektörüne yönelik yapısal siper çeliğini piyasaya sundu.

Şirket, kendini koruyan ve dayanıklı siper çeliğin, köprüler, binalar ve demir yollarında bulunan direkler dahil olmak üzere açık alanlarda yer alan yapılar için ideal olduğunu söyledi.

British Steel’in Ticari Satış Direktörü Ben Cunliffe konuya ilişkin, “Siper çeliği, titiz ARGE çalışmalarımızla ortaya çıkardığımız kaliteli ürünlere ve hizmetlere olan bağlılığımızı mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Koruyucu oksit tabaka oluşturarak korozyona karşı koruma sağlamakla birlikte boyaya veya diğer koruyucu kaplamalara olan ihtiyacı ortadan kaldıran yüksek mukavemetli ve düşük alaşımlı ürünümüz, pek çok yapı için cazip ve ekonomik bir çözüm sunuyor,” sözlerine yer verdi.


Etiketler: Avrupa  İngiltere  inşaat  |  benzer haberler »


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