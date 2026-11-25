Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (MOIT), Çin ve Güney Kore'den ithal belirli galvanizli sac ürünlerine yönelik yürürlükteki antidamping önlemlerinin ürün kapsamına ilişkin bir inceleme başlattı.

Söz konusu ürünlere yönelik nihai antidamping vergileri ilk olarak 14 Ağustos 2025 tarihinde Çin için %37,13 ve Güney Kore için %15,67 oranlarında uygulanmaya başlanmıştı. Vietnam Ticaret Politikası Savunma Önlemleri Kurumu (TRAV), 8 Ekim 2026 tarihinde ürün kapsamının incelenmesine yönelik bir başvuru alırken, 10 Kasım tarihinde başvurunun eksiksiz ve geçerli olduğunu doğruladı.

Soru formlarının yanıtlanması için son tarih 30 Aralık olarak belirlendi

TRAV, 23 Kasım tarihinde inceleme için gerekli bilgi ve verileri toplamak amacıyla yerel üreticilere bir soru formu gönderdiğini açıkladı. İlgili yerel üreticiler ve ithalatçılardan soruşturma makamıyla iş birliği yapmaları ve soru formlarına verdikleri yanıtları 30 Aralık 2026 tarihinde Hanoi saatiyle 17.00'ye kadar sunmaları istendi.

Özellikle belirtilen süre içerisinde soru formunu yanıtlamayan veya görüşlerini sunmayan yerel üreticilerin, söz konusu ürünlerin yürürlükteki antidamping önlemlerinin kapsamından çıkarılmasına itiraz etmedikleri kabul edilecek.

Antidamping vergileri 7210.41.11, 7210.41.12, 7210.41.19, 7210.49.11, 7210.49.14, 7210.50.00, 7210.90.10, 7212.30.19, 7212.50.93, 7225.92.20, 7210.49.15, 7210.61.11, 7210.90.90, 7212.50.14, 7212.50.94, 7225.92.90, 7210.49.16, 7210.61.12, 7212.30.11, 7212.50.19, 7212.50.99, 7225.99.90, 7210.49.17, 7210.61.19, 7212.30.12, 7212.50.23, 7212.60.11, 7226.99.11, 7210.49.18, 7210.69.11, 7212.30.13, 7212.50.24, 7212.60.12, 7226.99.19, 7210.49.19, 7210.69.19, 7212.30.14, 7212.50.29, 7212.60.19, 7226.99.91 ve 7226.99.99 kodları altında kayıtlı bulunan belirli kaplamalı çelik ürünlerine uygulanıyor.