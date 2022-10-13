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China Coal Energy Company’nin net kârı Ocak-Eylül döneminde %54,9-71,1 arttı

Perşembe, 13 Ekim 2022 10:44:38 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in başlıca kömür üreticisi China Coal Energy Company Limited, bu yılın Ocak-Eylül döneminde net kârının yıllık %54,9-71,1 artışla 18,36-20,29 milyar RMB (2,6-2,9 milyar $) olmasını beklediğini açıkladı.

Şirket, söz konusu dönemde kömür fiyatları yüksek seviyelerde seyrederken, üretim seviyesini artırdığını ve enerji tedarikini koruduğunu, bunların da net kârının artmasında etkili olduğunu ifade etti.

China Coal Energy Company bu yılın Ağustos ayında yıllık %22,3 artışla 10,92 milyon mt kömür üretirken, yıllık %1,3 artışla kendi ürettikleri dahil 25,96 milyon mt kömür satışı gerçekleştirdi.

1$ = 7,1101 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu Madencilik Mali Sonuçlar 

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