H2 Green Steel, Brezilya ve İskandinav ülkelerinde yeşil hidrojen üretimi gerçekleştirmek için Hydro Havrand ile ortaklık kurdu

Cuma, 14 Ekim 2022 14:59:26 (GMT+3) | İstanbul

İsveç merkezli H2 Green Steel, Brezilya ve İskandinav ülkelerinde büyük ölçekli yeşil hidrojen üretim tesisleri geliştirmek için fırsatları araştırmak amacıyla Norveç merkezli Hydro’nun yeşil enerji şirketi Hydro Havrand ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Şirketler yeşil hidrojen yoluyla ağır sanayinin karbondan arındırılmasını hızlandırmayı, genel karbon emisyonunu azaltmayı ve sürdürülebilir istihdam yaratmayı hedefliyor.

Brezilya’da hidrojen üretim tesisi kurulursa, H2 Green Steel’in doğrudan indirgeme tesisinde yaklaşık 5 milyon mt yeşil çelik üretilmesine ve yılda yaklaşık 9,5 milyon ton karbon emisyonunun azaltılmasına olanak sağlanacak.

Şirketler 2025 yılı itibarıyla projeleri devreye almayı amaçlıyor.