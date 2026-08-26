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Rustavi Steel inşaat demiri üretim faaliyetlerini PM Metal'e sattı

Çarşamba, 26 Ağustos 2026 11:56:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Gürcistan merkezli çelik üreticisi Rustavi Steel, dikişsiz boru faaliyetlerine odaklanma kararı doğrultusunda inşaat demiri üretim faaliyetlerini yerel metalürji şirketi PM Metal'e sattı.

Rustavi Steel, 2025 yılı Aralık ayında Iberia Rebar adlı ayrı bir şirket kurarak inşaat demiri üretim hattını bu yeni şirkete devretmişti. 30 Temmuz 2026 tarihinde PM Metal, Iberia Rebar'ı satın alarak inşaat demiri faaliyetlerinin devrini tamamladı.

Rustavi Steel dikişsiz boruya odaklanacak

Söz konusu satış yılın başından bu yana değerlendiriliyordu. Rustavi Steel'in o dönemki genel müdürü Igor Koritko, Ocak ayında Gürcistan'ın yerel inşaat demiri piyasasındaki yoğun rekabet ve yüksek ithalat hacimleri nedeniyle şirketin inşaat demiri faaliyetlerini satmayı planladığını açıklamıştı. Koritko, Rustavi Steel'in inşaat demiri yerine dikişsiz çelik boru satışlarına daha fazla ağırlık vereceğini belirtmişti.

İnşaat demiri faaliyetleri Rustavi Steel'in satışlarının önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Şirket 2024 yılında toplam 285 milyon GEL gelir elde ederken, bunun 200 milyon GEL'lik kısmı inşaat demiri segmentinden geldi. Dikişsiz boru satışlarından 74 milyon GEL, diğer faaliyetlerden ise yaklaşık 10 milyon GEL gelir elde edildi.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Gürcistan Avrupa Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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