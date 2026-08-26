Rustavi Steel inşaat demiri üretim faaliyetlerini PM Metal'e sattı

Yerel basında çıkan haberlere göre Gürcistan merkezli çelik üreticisi Rustavi Steel, dikişsiz boru faaliyetlerine odaklanma kararı doğrultusunda inşaat demiri üretim faaliyetlerini yerel metalürji şirketi PM Metal'e sattı.

Rustavi Steel, 2025 yılı Aralık ayında Iberia Rebar adlı ayrı bir şirket kurarak inşaat demiri üretim hattını bu yeni şirkete devretmişti. 30 Temmuz 2026 tarihinde PM Metal, Iberia Rebar'ı satın alarak inşaat demiri faaliyetlerinin devrini tamamladı.

Rustavi Steel dikişsiz boruya odaklanacak

Söz konusu satış yılın başından bu yana değerlendiriliyordu. Rustavi Steel'in o dönemki genel müdürü Igor Koritko, Ocak ayında Gürcistan'ın yerel inşaat demiri piyasasındaki yoğun rekabet ve yüksek ithalat hacimleri nedeniyle şirketin inşaat demiri faaliyetlerini satmayı planladığını açıklamıştı. Koritko, Rustavi Steel'in inşaat demiri yerine dikişsiz çelik boru satışlarına daha fazla ağırlık vereceğini belirtmişti.

İnşaat demiri faaliyetleri Rustavi Steel'in satışlarının önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Şirket 2024 yılında toplam 285 milyon GEL gelir elde ederken, bunun 200 milyon GEL'lik kısmı inşaat demiri segmentinden geldi. Dikişsiz boru satışlarından 74 milyon GEL, diğer faaliyetlerden ise yaklaşık 10 milyon GEL gelir elde edildi.