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Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %62,1 arttı

Pazartesi, 20 Eylül 2021 14:11:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gürcistan İstatistik Ofisi’nin (Geostat) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Gürcistan’ın Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,28 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %63,2 artışla 211,96 milyon $ ihracat ve yıllık %27,8 artışla 1,07 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın dördüncü sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %62,1 artışla 36.386 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %140,5 artışla 19,51 milyon $ oldu.


Etiketler: yarı ürünler  ith/ihr istatistikleri  Gürcistan  Avrupa  |  benzer haberler »


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