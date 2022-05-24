Güney Kore, AB ve ABD’den koruma önlemlerini gözden geçirmelerini istedi

Salı, 24 Mayıs 2022 16:18:52 (GMT+3) | İstanbul

Güney Kore Ekonomi Bakanlığı, İthalat İhracat Birimi’nin açıklamasına göre, geçtiğimiz hafta ülke ticari ilişkileri konusunda hem AB hem de ABD ile ikili görüşmelerde bulundu.

Buna göre Güney Koreli ve Avrupalı ​​temsilciler karşılıklı ithalat kısıtlamalarının durumunu gözden geçirdiler, ticaret yardımı ile ilgili yasa ve sistemlerdeki eğilimleri paylaştılar ve büyük ticaret ortaklarının ticari yardım politikaları hakkında fikir alışverişinde bulundular. Güney Kore bölgeye gerçekleştirdiği çelik ürün ihracatına uygulanan %25 oranındaki vergiyi içeren koruma önlemlerinin ikili ticareti olumsuz etkilediğini ifade etti. Ukrayna’daki savaş nedeniyle AB’de çelik tedariki sıkıntısı var, bu da ev aletleri, araba ve diğer son kullanıcı sektörlerin yatırım ve üretim planlarını tehdit ediyor. Bu riskler karşısında Güney Koreli temsilci koruma önlemlerinin gözden geçirilmesini ve başlıca ürünler için ayrılan kotanın genişletilmesini talep etti.

ABD ile yapılan görüşmelerde ise Güney Koreli temsilci, 232. Madde çelik vergilerinin hem ABD’li alıcılar hem de yerel Güney Koreli yatırımcılar için çelik tedarikini dengelemek amacıyla esnek olması gerektiğini vurguladı.