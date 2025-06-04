Güney Afrika ABD’ye çelik ihracatında kolaylık karşılığında sıvılaştırılmış doğal gaz almayı teklif etti

Güney Afrika Başkanı Khumbudzo Ntshavhgeni, Trump’ın uyguladığı ticari politikalara karşılık olarak ABD’ye yeni bir ticari anlaşma teklifinde bulundu. Bu anlaşma kapsamında Güney Afrika’nın önümüzdeki 10 yıl boyunca ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı yapması ve bunun karşılığında ABD’ye yapılacak çelik ve alüminyum ihracatında kota sistemi uygulanması isteniyor.

Ntshavheni’ye göre Güney Afrika’nın ABD’den ithal etmeyi planladığı yıllık 75-10 milyon metreküplük sıvılaştırılmış doğal gaz yıllık 900 milyon-1,2 milyar $ ticaret hacmi yaratabilir. Ülkenin ABD’den talebi ise Güney Afrika’dan yapılacak çelik ve alüminyum ihracatında sırasıyla yıllık 385.000 mt ve 132.000 mt’luk kota sistemi getirilmesi. Bununla birlikte Güney Afrika ABD’ye yıllık olarak vergisiz 40.000 adet araç satışı gerçekleştirebilmeyi de istiyor.