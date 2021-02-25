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Guilin Pinggang kesintisiz döküm ve haddeleme tesisini devreye aldı

Perşembe, 25 Şubat 2021 17:56:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Çinli çelik üreticisi Guilin Pinggang Iron and Steel’in (Guilin Pinggang) Danieli tarafından tedarik edilen Twin-MIDA ECR® kesintisiz döküm ve haddeleme tesisini devreye aldığını açıkladı. Tesis, Çin’deki ilk uzun mamul üreten yeşil çelik tesisi ve enerji tasarrufu yaparak sürdürülebilir bir şekilde yıllık 1,3 milyon mt inşaat demiri ve filmaşin üretim kapasitesine sahip.

Danieli Universal Endless DUE teknolojisine sahip tesisler, kütük sıcaklığını eşitlemek için kısa bir indüksiyonlu ısıtma sistemi kullanıyor ve tüm nihai haddelenmiş mamullerde en yüksek tesis verimini ve sabit kaliteyi mümkün kılıyor. FastCast döküm ünitesi, tesislere kesintisiz 190 mm kare kütükler yüklüyor. İki tesis sırasıyla 10-28 mm çapında inşaat demiri ve 6-12 mm çapında filmaşin üretiyor.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  filmaşin  inşaat demiri  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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