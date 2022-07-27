Goldman Sachs: Çin’deki emlak krizi demir cevheri fiyatlarının düşmesine neden olacak

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 15:02:30 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg’de yer alan bir habere göre, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs Çin’deki emlak krizi nedeniyle yılın ikinci yarısında demir cevheri arz fazlası olacağını ve arz fazlasının fiyatlarda keskin bir düşüşe yol açacağını belirtti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ülkenin birçok bölgesinde görülen Covid-19 vakaları gayrimenkul sektörünü olumsuz etkilerken, kısıtlı nakit akışı da piyasaya olan desteği zayıflatmıştı.

Banka, emlak sektöründeki yavaşlama ve Çin dışındaki ülkelerden gelen çelik talebindeki keskin düşüş nedeniyle bu yılın geri kalanında demir cevheri arz fazlasının 67 milyon mt seviyesinde yer almasını bekliyor.

Arz fazlası beklentisi nedeniyle Goldman Sachs üç aylık demir cevheri fiyat tahminini 90$/mt'dan 70$/mt’a, altı aylık fiyat tahminini ise 110$/mt'dan 85$/mt’a indirdi. Banka demir cevheri piyasasındaki koşulların fiyatların 38$/mt’a gerilediği 2014-2015’teki kadar kötüleşmeyeceğini düşünüyor.