Glencore Avustralya’da bulunan Valeria kömür madeni projesini iptal etti

Perşembe, 15 Aralık 2022 15:13:37 (GMT+3) | İstanbul

İsviçre uluslararası emtia üreticisi ve tüccar Glencore, Avustralya’nın Queensland eyaletindeki 2 milyar A$ (1,3 milyar $) değerindeki Valeria kömür madeni projesini iptal ettiğini açıkladı. Bunun başlıca sebepleri ise küresel piyasada artan belirsizlik ve yatırımcı güveninin, eyalette kömür madeni için ruhsat ücretlerinin artması sonucu zarar görmesi oldu. Projenin 2024 yılında başlaması planlanıyordu ve yılda 20 milyon mt kömür üretmesi bekleniyordu, ancak maden 37 yıllık ömründe ciddi oranda karbon emisyonuna yol açacaktı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bu karar küresel piyasadaki mevcut belirsizliğin artması sonucu alındı ve şirketimizin küresel kömür faaliyetlerini azaltma ve karbon emisyonunu 2050 yılına kadar sıfıra indirme hedefiyle uyumlu,” ifadelerine yer verildi.

Glencore karbon emisyonunu azaltma stratejisi kapsamında, 2035 yılına kadar 12 kömür madenini kapatmayı planlıyor. Şirket karbon emisyonunu 2026’ya kadar en az %15 ve 2035’e kadar %50 azaltmayı, 2050 yılına kadar da sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Şirket kömür üretiminin ise 2022 için 121 milyon mt ve 2023 ile 2024 için 122 milyon mt olan önceki beklentilerine kıyasla, 2022-2025 döneminde yılda yaklaşık 110 milyon mt olmasını bekliyor.

Glencore 35’in üzerinde ülkede, 60’ın üzerinde maden, metalürjik kömür ve petrol üretim tesisiyle faaliyet gösteriyor ve 2021’de 21,3 milyar $ değerinde düzenlenmiş AVFÖK kaydetti.