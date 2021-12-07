GFG, Liberty Steel USA’in Georgetown tesisini yeniden devreye alacak

Salı, 07 Aralık 2021 11:01:27 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel, yeniden yapılandırma planları kapsamında GFG’nin pandemi sırasında gerçekleştirdiği bakım çalışmalarının ardından Liberty Steel USA’in Georgetown tesisini yeniden devreye alacağını açıkladı.

Liberty Steel Georgetown, yüksek inşaat ve altyapı harcamalarının talebi güçlendirmesi ve 232. Madde vergileri ile çelik kotalarıyla ithalatın azalması sayesinde Ocak ayının ortasında üretime yeniden başlayacak. Liberty Georgetown, güçlü siparişleri karşılamak için faaliyetlerini Liberty’nin Peoria, Illinois tesisiyle birleştirecek. Kütük, tesisin ek eritme kapasitesi sayesinde Peoria’da üretilecek ve ardından ayda 10.000 mt nihai çubuğa dönüştürülmek üzere Georgetown’a gönderilecek.

Buna ek olarak, Belçika merkezli Liberty Liège, Liège Ticaret Mahkemesi’nin dönüşüm planını onaylamasının ardından faaliyetlerine yeniden başlayacak.

Öte yandan, Lüksemburg merkezli Liberty Dudelange’nin yönetim ekibi, yeni finansman kaynakları devreye alınırken çalışanlarını geçici olarak korumak için teknik bir yeniden yapılanma gerçekleştirmek amacıyla hem sendikalar hem de hükümet ile anlaşma yaptı.