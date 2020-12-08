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Gerdau Silat’ı devraldı

Salı, 08 Aralık 2020 09:57:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau, tekelcilik karşıtı regülatör Cade’nin Eylül ayındaki onayının ardından Ceará eyaleti merkezli çelik üreticisi Siderurgica Latino-americana’nın (Silat) devralımını tamamladı.

Gerdau, devralımı 30 Kasım’da tamamladığını belirtti ve Silat’ın hisselerinin %96,35’ini satın aldı. Gerdau, 2019 yılının Kasım ayında, Silat’ın hisselerini 110,8 milyon $’a alacağını açıklamıştı.

Silat, Brezilya’nın Ceará eyaletinde bulunuyor ve yılda 600.000 mt kapasiteli bir inşaat demiri ile filmaşin tesisi işletiyor. Şirket önceden İspanyol grup Hierros Añón’a aitti. Gerdau, Silat’ın 20 km yakınında ve yılda 160.000 mt kapasiteli bir çelik tesisine sahip.


Etiketler: Güney Amerika  Gerdau  devralım  ticaret  Brezilya  |  benzer haberler »


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