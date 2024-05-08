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Gerdau ABD’deki Jackson ticari profil tesisini yeniledi

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 11:12:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, ABD’deki Jackson ticari profil tesisinde yürüttüğü modernizasyon çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Şirket, müşterilerine tek noktadan çözüm sunan bir merkez olmak amacıyla yaklaşık 67 milyon $ yatırım yaparak söz konusu tesisteki haddeleme ve depolama ekipmanlarını yenilediğini belirtti. Bununla birlikte iyileştirmeler sayesinde ürün portföyünü genişleteceğini ve rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Jackson ticari profil tesisinin üretim kapasitesi yıllık 280.000 mt seviyesinde yer alıyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Gerdau, Meksika’da 600.000 mt kapasiteli vasıflı çelik çubuk tesisi kurmayı planladığını ve yatırımın onay alması halinde ABD’deki Monroe tesisinden sonraki en büyük ikinci tesisini inşa edeceğini bildirmişti.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Gerdau 

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