Galva gözyaşı desenli levha sac üretimine başladı

Salı, 22 Aralık 2020 13:42:10 (GMT+3) | İstanbul

Galva Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu yıl Kasım ayında gözyaşı desenli levha sac üretimine başladığını açıkladı. Şirket, 4.00 mm kalınlığa ve 1500 mm genişliğe kadar gözyaşı desenli sıcak, soğuk, galvanizli sac, alüminyum ve paslanmaz levha üretebiliyor.

Şirket, üretimin ilk haftasında bu yeni ürünün hem yerel hem de ihracat pazarına sevkiyatını yapmaya başladı.

Kaydırmazlık özelliğine ve baklavalı saclara kıyasla daha fazla teknik avantaja sahip bu yeni ürün, ağırlıklı olarak, kamyon ve tır kasaları, yangın merdivenleri, yürüme yolları, rampalar, makine ve çeşitli imalat sektörlerinde kullanılıyor.