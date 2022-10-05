Fortescue ve Tree Energy Solutions Almanya’da yeşil hidrojen enerjisi ithalat tesisi geliştirmek için iş birliği yapıyor

Çarşamba, 05 Ekim 2022 15:44:55 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group’un bağlı kuruluşu Fortescue Future Industries (FFI) Belçika merkezli enerji altyapısı geliştiricisi Tree Energy Solutions (TES) ile yeşil hidrojenin gelişimini hızlandırmak ve Almanya’da yeşil enerji ithalat tesisi kurmak amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

Bu anlaşmayla FFI’nın bağlı kuruluşu Netherlands Fortescue Future Industries Holdings, TES’in hissedarı olmak için 30 milyon € yatırım yapacak. Bunun yanı sıra Almanya’nın Wilhelmshaven kentindeki TES terminalinin inşasına da 100 milyon € yatırım yapacak ve Wilhelmshaven’da TES Yeşil Enerji Merkezi’ni inşa edecek olan TES’in bağlı kuruluşu Deutsche Grüngas und Energieversorgung GmbH’nin %30 hissesine sahip olacak.

Bu ortaklığın ilk aşamasında 300.000 ton yeşil hidrojen tedariki için yatırım yapılacak. TES terminaline ilk yeşil hidrojen teslimatının 2026 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. İlk projeler Avustralya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’ya odaklanacak.