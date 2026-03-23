Fortescue: İran’daki savaş arzı sekteye uğratırken, demir cevheri sektöründe dizel maliyetleri yükseliyor

Reuters’ta yer alan bir habere göre Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, İran’daki çatışmayla bağlantılı olarak artan dizel fiyatlarının yakıt tedarik hatlarında ciddi aksamalara yol açtığını ve madencilik maliyetlerine milyarlarca dolar ek yük getirebileceğini belirtti.

Arzın daralması dizel fiyatlarını yükseltiyor

Reuters’ın aktardığına göre ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşı, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatları büyük ölçüde durdurarak küresel yakıt arzını daralttı ve dizel fiyatlarını yukarı çekti. London Stock Exchange Group (LSEG) verilerine göre Singapur’da vadeli dizel fiyatları savaş öncesindeki varil başına 92,5$ seviyesinden varil başına 180$ seviyesinin biraz üzerine çıktı.

Madenciler üzerindeki maliyet etkisi

Fortescue’nun metal ve operasyonlardan sorumlu CEO’su Dino Otranto’ya göre dizel fiyatlarında her 0,10$’lık artış şirketin maliyet tabanı üzerinde 70 milyon $ ilave baskı yaratıyor. Otranto, dünyanın en büyük dört demir cevheri üreticisi için ise her 0,10$’lık artışın toplam maliyetlerde yaklaşık 500 milyon $’lık ek yük anlamına geldiğini ifade etti.

Karbonsuzlaşma faaliyetleri maliyet baskısını dengeliyor

Fortescue ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya’dan temin edilen mevcut yakıt stokları konusunda şu an rahat olduğunu belirtirken, bu durumun çatışmanın daha da tırmanmamasına bağlı olduğunu vurguladı. Uzun süreli aksaklıkların arz koşullarını daha da daraltabileceği kaydedildi.

Şirket ayrıca karbonsuzlaşma stratejisinin yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı direncini artırdığını belirtti. Fortescue önümüzdeki 12 ayda dizel maliyetlerinden en az 100 milyon $ tasarruf etmeyi beklerken, önümüzdeki yıllarda dizel eşdeğeri tüketimini 1 milyar litre azaltmayı planlıyor.

Otranto şirketin karbonsuzlaşma planlarının geçmişte eleştirilerle karşılaştığını ancak artık hissedarların daha hızlı olunmasını talep ettiğini ifade etti.