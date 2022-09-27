Fortescue ABD’de yeşil hidrojen üretimini yeni iş birliğiyle geliştirecek

Salı, 27 Eylül 2022 15:37:52 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group’un bağlı kuruluşu Fortescue Future Industries (FFI), ABD’de yeşil hidrojen üretimi ve teknolojilerini geliştirmek, bu sektörde istihdam yaratmak için ABD Enerji Bakanlığı’nın Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) ile iş birliği yapacağını açıkladı.

Bu iş birliği Kuzey Amerika’nın enerji geçişi süreci ve ekonomisine yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapılmasını sağlayacak

FFI ve NREL araştırma projelerine 10 yılda 80 milyon $ yatırım yapmayı bekliyor. Bu yatırımın yeşil sanayi ekosistemindeki üretimin güçlü bir şekilde artmasını sağlaması bekleniyor. Söz konusu iş birliği araştırma, mühendislik ve yönetim alanlarında 350’den fazla kişilik istihdam yaratma potansiyeline sahip.