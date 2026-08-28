Fives, Xinyu'nun yeni silisli sac tesisine teknoloji tedarik etti

Fransa merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Fives tarafından yayımlanan açıklamaya göre şirket, China Baowu Steel Group'un bağlı kuruluşu Çinli çelik üreticisi Xinyu Iron and Steel'in yeni açılan silisli sac üretim tesisine temel teknolojileri tedarik etti.

Yeni tesis ağırlıklı olarak elektrikli araç sektörüne hizmet verecek

Yıllık 250.000 mt taneleri yönlendirilmemiş silisli sac üretim kapasitesine sahip tesisin üretiminin önemli bir bölümü yüksek verimli motorların üretiminde kullanılmak üzere elektrikli araç sektörüne tedarik edilecek, kalan üretim ise endüstriyel ekipman ve enerji ekipmanları uygulamalarına yönelik olacak.

Fives, tesisin 4 No'lu tavlama ve kaplama hattının ısıl işlem bölümünü tasarlayıp tedarik ederek devreye alırken, söz konusu bölümde düşük emisyonlu brülörler, hassas fırın atmosferi kontrolü ve hızlı soğutma sistemlerinin yanı sıra DMS 20Hi EcoMill soğuk haddeleme teknolojisi kullanıldı.

Fives, Xinyu ile uzun süredir devam eden iş birliğini güçlendiriyor

Soğuk haddehaneler, elektrik motoru üreticilerinin katı kalite gerekliliklerini karşılamak üzere 0,1 mm ve altındaki kalınlıklarda silisli sac işleyebiliyor.

Fives son sekiz yılda Xinyu'ya beş adet DMS 20Hi EcoMill tedarik etti. Beşinci ekipman, dördüncü haddehanenin faaliyete geçmesinden yalnızca üç ay sonra ilk rulosunu üreterek iki şirket arasındaki uzun süredir devam eden iş birliğini daha da güçlendirdi.