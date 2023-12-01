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Fives Group Vardhman Special Steels’e yeniden ısıtma fırını tedarik edecek

Cuma, 01 Aralık 2023 12:14:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa merkezli makine üreticisi Fives Group Hindistan merkezli vasıflı ve alaşımlı çelik üreticisi Vardhman Special Steels’in Ludhiana tesisine yeniden ısıtma fırını tedarik edeceğini açıkladı.

Saatte 45 mt üretim kapasitesine sahip olacak fırın tesisin üretimini yıllık 300.000 mt’a çıkaracak ve üretimin yerelleştirilmesinin yanı sıra Asya ile Avrupa’daki satış portföyünün genişletilmesine olanak sağlayacak. İlk kütük üretiminin 2025 yılının Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Fırın çubuk haline getirilen vasıflı kütükleri yeniden ısıtarak otomobil üreticilerinin artan taleplerini karşılamak üzere şirketin yüksek kaliteli ürünler sunmasını sağlayacak.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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