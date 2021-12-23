Fitch Ratings: Rus ve Ukraynalı çelik üreticilerinin kazancı 2023 yılında orta seviyeye dönecek

Perşembe, 23 Aralık 2021 11:32:28 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2022 yılında çelik fiyatlarının ılımlı seviyelerde yer alarak Rus ve Ukraynalı çelik üreticilerinin kazançlarının 2023’teorta seviyelerine geri dönmesini sağlayacağını belirtti. Böylece söz konusu üreticiler düşük maliyetleri sayesinde piyasada rekabetçi kalacak. Ancak, karbonsuz çelik üretimine geçiş ve uzun vadede Rus üreticilerine uygulanan vergilerin artma riski, maliyetleri etkileyebilir.

Son zamanlarda çelik ve hammadde vergilerinde görülen artışlara rağmen, Rus çelik üreticileri maliyet konusunda liderliğini koruyor, bu da kârlılıklarını yüksek tutmalarına ve makul nakit akışını sürdürmelerine olanak tanıyor. Ancak, vergilerin revize edilmesi veya daha da artırılması çelik sektörü üzerinde baskı oluşturabilir. Buna ek olarak, yoğun olarak karbon tüketmeleri nedeniyle bölgesel çelik üreticilerinin çoğunu etkileyecek olan AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve yerel karbon tüketiminin vergilendirilmesi, Rus çelik üreticileri için orta vadeli riskler yaratıyor.

Öte yandan, Rus çelik üreticilerinin stratejileri, yatırım seviyelerini yüksek tutabilecek karbon salımı azaltma hedeflerini içeriyor. Evraz ve Severstal’ın karbonsuzlaştırma hedefleri doğrultusunda kömür varlıklarını elden çıkarma planı tamamlandığında, hammaddede konusunda kendi kendine yeterliliklerini azalacak.