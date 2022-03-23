Fitch Ratings 2022 yılı maden fiyatları için tahminini yükseltti

Çarşamba, 23 Mart 2022 14:31:23 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, salgın sonrası artan talep ve özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ortaya çıkan kısa vadeli tedarik kesintilerinden dolayı maden fiyat tahminlerini yükselttiğini açıkladı.

Kuruluş 2022 yılı için demir cevheri fiyat tahminini 90$/mt’dan 110$/mt’a yükseltti. Bu kararda Çin hükümetinin altyapıya verdiği desteğin artmasını, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın demir cevheri ihracatı üzerindeki etkilerini, Brezilya’da normalden daha şiddetli gerçekleşen yağışlar nedeniyle bu yılın başlarında düşen üretimi ve iyi seviyedeki talep rol oynadı.

2022 yılına yönelik metalürjik kömür fiyat tahmini savaş kaynaklı tedarik riskleri nedeniyle 160$/mt’dan 300$/mt’a yükseldi. Rusya’nın arzı küresel talebin %16’sını ve Avrupa’daki talebin %23’ünü karşılıyordu, birçok alıcının Rusya’dan ithalatı askıya aldığı bildirildi. Piyasadaki tedarik Moğolistan’ın demir yoluyla ihracatındaki aksama ve Avustralya’daki yağışlar nedeniyle halihazırda kısıtlıydı. Fitch bu tedarik sıkıntılarının 2022 yılında azalmasını ve bu yıl küresel deniz yoluyla ihracatın artmasını bekliyor. Fitch Ratings küresel metalürjik kömür talebinin 2023 yılına kadar zirveye ulaşacağını ve bunun da değişen arz-talep dinamikleri nedeniyle fiyatların tersine bir seyir izlemesine yol açacağını belirtti.

Bu yıl için nikel fiyat tahminleri de Rusya toplam nikel üretiminin yaklaşık %7’sini oluşturduğundan artan tedarik riskleri nedeniyle 16.000$/mt’dan 20.000$/mt’a yükseldi. Fitch Endonezya’da yeni tesislerin devreye alınmasıyla uzun vadeli arzın artacağını belirtti.