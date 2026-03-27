Fenix, Tropikal Siklon Narelle ve yakıt sıkıntısının etkisiyle demir cevheri sevkiyatlarında aksama yaşayacak

Avustralya merkezli demir cevheri üreticisi Fenix Resources Ltd tarafından yapılan açıklamada Tropikal Siklon Narelle ve dizel yakıt arzındaki sorunlar nedeniyle şirketin demir cevheri sevkiyatlarında olası aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, 2026 mali yılı üretim ve satış beklentilerinin korunduğu ifade edildi.

Fenix, Avustralya’nın kuzeybatı kıyısı açıklarında hızla güçlenen tropikal siklon gelişimini yakından izlediğini belirtti. Bu kapsamda bölgenin limanlardan sorumlu kurumu Geraldton limanı için siklon acil durum prosedürlerini devreye alarak tüm sevkiyatları geçici olarak durdurdu. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Pilbara’daki Ashburton ve Dampier limanları da geçici olarak kapatılmıştı. Söz konusu gelişmenin Fenix’in ihracat lojistiğini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Üretici tüm operasyon sahalarında güvenlik önlemlerinin uygulamaya alındığını belirtirken, çalışanların, taşeronların ve ailelerinin sağlığı ve güvenliğinin şirketin en önemli önceliği olduğunu vurguladı.

Yakıt arzının daralması baskıyı artırıyor

Fenix, hava koşullarına bağlı risklerin yanı sıra Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerilimlerin bölgesel dizel yakıt arzını sıkılaştırdığını ifade etti. Şirkete göre bu sorun kendi faaliyetleri de dahil olmak üzere madencilik sektöründeki operasyonları etkilemeye başladı. Fenix bu doğrultuda anlaşmalı tedarikçilerinden yakıt arzında aksama beklediğini belirtirken, zorunlu olmayan madencilik ve sevkiyat faaliyetlerini azaltmaya başladığını açıkladı.

Operasyonlar stoklar sayesinde sürecek

Şirket mevcut zorluklara rağmen maden sahalarındaki stokların, siklonun etkisinin sınırlı kalması durumunda demir cevherinin işlenmesi ve Geraldton’a taşınmasının devam etmesine olanak sağlayacağını ifade etti. Ancak Geraldton limanının geçici olarak kapatılmasının sevkiyat planlarının gözden geçirilmesine yol açarak 2026’nın Mart ayında başlayan çeyrekte demir cevheri satış tonajlarını etkilemesi bekleniyor.

Mali yıla yönelik beklentiler değişmedi

Fenix tarafından yapılan açıklamada şirketin yıllık beklentilerinde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi. Şirket toplam demir cevheri satışlarının 4,2-4,8 milyon mt seviyesinde gerçekleşmesini beklemeye devam ederken, liman faaliyetlerinin 2026’nın Nisan ayı başında yeniden başlamasını ve dizel yakıt arz koşullarının normalleşmesini öngörüyor. Ayrıca yönetim kurulunun mevcut projeksiyonların korunması için makul bir temel bulunduğuna inandığı, bu aşamada beklentileri revize etmeyi veya geri çekmeyi planlamadığı ifade edildi.