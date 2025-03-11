Fas’tan büyük ölçekli yeşil projelere onay geldi

Basında çıkan haberlere göre Fas hükümeti, amonyak, çelik ve endüstriyel yakıt üretimine yönelik toplam 319 milyar MAD (32,76 milyon $) değerinde birçok yeşil projeye onay verdi.

Hükümetin ABD merkezli Ortus, İspanya merkezli Acciona ve Almanya merkezli Nordex şirketlerinden oluşan ORNX konsorsiyumunu yeşil amonyak üretimi için seçtiği belirtildi.

Bununla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Taqa ve İspanya merkezli Cepsa’nın öncülük ettiği ikinci konsorsiyumun yeşil amonyak ve endüstriyel yakıt üretimi gerçekleştireceği dile getirildi. Fas merkezli Nareva’nın yeşil çelik, yeşil amonyak ve endüstriyel yakıt üretimine yönelik projeye yatırım yapacağı ifade edildi.

Öte yandan Suudi Arabistan merkezli Acwa Power’ın yeşil çelik üretimi gerçekleştireceği ve Çin merkezli UEG ile China Three Gorges’ın yeşil amonyak üretimine yönelik birlikte çalışacağı öğrenildi.

Ayrıca Fas hükümetinin ön anlaşma imzalanır imzalanmaz her projeye 30.000 hektara varan arazi tahsis edeceği de bildirildi.