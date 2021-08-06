Evraz’ın satış geliri ilk yarıda artış gösterdi

Cuma, 06 Ağustos 2021 11:02:11 (GMT+3) | İstanbul

Rus madenci ve çelik üreticisi Evraz Group, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda, Evraz’ın konsolide satış geliri bir önceki yılın ilk yarısında kaydedilen 4,98 milyar $’a kıyasla %24,1 artarak 6,18 milyar $’a yükseldi. Söz konusu dönemde Evraz, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 513 milyon $ net kâra kıyasla 1,21 milyar $ net kâr açıkladı.

Söz konusu dönemde, şirketin konsolide AVFÖK’ü, yükselen vanadyum, kömür ve çelik fiyatları nedeniyle yıllık bazda %94,3 artarak 2,08 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, şirketin AVFÖK marjı yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %21,5’ten %33,7’ye yükseldi.

Yılın ilk yarısında şirketin sermaye harcamaları, geliştirme projeleri ve bakım çalışmaları sebebiyle, yıllık %27,6 artışla 430 milyon $’a yükseldi.

Evraz’a göre, küresel çelik piyasasında 2020 yılının ikinci yarısından itibaren görülen toparlanma bu yılın ilk yarısında hızlandı. Çelik tüketen sektörlerdeki faaliyetler, salgın öncesi seviyelere dönmeye devam ederek çelik fiyatlarını ve talebi yükseltti.

Evraz, çelik fiyatlarında olası bir düzeltmeye rağmen bu yılın ikinci yarısında küresel piyasaların oldukça iyi seyretmesini bekliyor.