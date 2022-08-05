Evraz’ın net kârı ilk yarıda düştü, satış geliri artış gösterdi

Cuma, 05 Ağustos 2022 15:27:44 (GMT+3) | İstanbul

Rus madenci ve çelik üreticisi Evraz Group 2022 yılının ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda Evraz’ın konsolide satış geliri bir önceki yılın ilk yarısında kaydedilen 6,17 milyar $’a kıyasla %31,1 artarak 8,09 milyar $’a yükseldi. Söz konusu dönemde Evraz geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 1,21 milyar $ net kâra kıyasla 6 milyon $ net kâr açıkladı.

Söz konusu dönemde, şirketin konsolide AVFÖK’ü yükselen kömür fiyatları ve Kuzey Amerika’da bulunan birimlerinin faaliyetlerinin iyileşmesi sayesinde yıllık bazda %19,4 artarak 2,48 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, şirketin AVFÖK marjı yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %33,7’den %30,7’ye geriledi.

Yılın ilk yarısında şirketin sermaye harcamaları, geliştirme projeleri ve bakım çalışmaları sebebiyle, yıllık %19,3 artışla 513 milyon $’a yükseldi.

Açıklamaya göre, jeopolitik gerilimlerin yanı sıra güçlü ruble, şirketin ürünlerine yönelik talebin azalması ve Evraz’ın geleneksel pazarlarında artan rekabet şirketi zorluyor. Jeopolitik gerilimler, artan ekonomik baskılar ve yaptırımlar ikinci yarıda Evraz’ın faaliyetlerini şekillendirmeye devam edecek.