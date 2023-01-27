EUROFER hurdanın kritik hammaddeler listesine eklenmesini istiyor

Cuma, 27 Ocak 2023 15:51:37 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Wind Europe ile birlikte yürürlük tarihi yaklaşmakta olan AB Kritik Hammaddeler Yasası’na ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiriye göre, yalnızca kritik hammaddelere erişim konusunda eşit koşullar sağlanması Avrupa’nın üretiminin uzun vadeli rekabet gücünü garanti edecek ve karbon sızıntısını önleyebilecek. Bu yüzden EUROFER Avrupa Birliği’nden hurdanın kritik hammaddeler listesine eklenmesini istiyor.

Hurda arzında sıkıntı olduğunu ifade eden birlikler, hurdanın çelik sektörünün ve değer zincirinin başarılı bir şekilde karbondan arındırılması için kritik öneme sahip olmasına rağmen AB’den üçüncü ülkelere en çok ihraç edilen atık olduğunu söyledi. Ayrıca ihracat pazarlarının çoğunun Avrupa ülkeleriyle aynı çevresel ve sosyal standartlara sahip olmaması hem Avrupa’nın stratejik özerkliğini hem de iklim hedeflerini tehlikeye atıyor.

EUROFER Genel Müdürü Axel Eggert, “Kritik Hammaddeler Yasası, yerel ve sürdürülebilir tedarik zincirlerini güçlendiren ve en azından ABD Enflasyon Düşürme Yasası gibi yatırım teşvikleri getiren önlemler sunmalı. AB çelik sektörünün değer zincirine yeşil çelik tedarik etmesi için hem rüzgar gibi fosilsiz enerjiye hem de hurda, nikel ve manganez gibi temel hammaddelere erişmesi gerekiyor. Ayrıca komisyondan yeni Yeşil Mutabakat Sanayi Planı kapsamında çelik ve rüzgar gibi stratejik yeşil geçiş ürünlerine odaklanan bir öneri sunmasını istiyoruz,” dedi.