 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > EUROFER...

EUROFER Avrupa’dan hurda çıkışı karşısında acil önlem alınmasını talep ediyor

Çarşamba, 15 Ocak 2025 12:12:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) ile European Aluminium, bölgeden hurda çıkışıyla mücadele etmek üzere Avrupa Komisyonunun acil ve etkili önlemler almasını talep ettiği bir ortak bildiri yayımladı. Söz konusu bildiride, alüminyum ve çelik geri dönüşümünün geliştirilmesinin yalnızca değer zincirlerinin karbondan arındırılması için değil, aynı zamanda AB’nin döngüsel ekonomi hedeflerine ulaşması açısından da hayati önem taşıdığı belirtildi. Geri dönüşüm, alüminyum ve çelik üretimine yönelik enerji gereksiniminde sırasıyla %95 ve %80’e kadar tasarruf sağlayabilir.

AB’nin çelik hurdası ihracatı, son birkaç yılda iki kattan fazla artarak 2023 yılında 18,92 milyon mt’a ulaştı. Dolayısıyla, Avrupa’da geri dönüştürülebilen ve geri dönüştürülmesi gereken hurda tonajı, artan hurda ihracatı nedeniyle büyük ölçüde ortadan kalkıyor. 2023 yılında ihraç edilen hurda tonajının bölge içinde kalması, 2026 yılında devreye alınacak ilk endüstriyel ölçekli karbondan arındırma projeleri sayesinde bölgenin yeşil geçişine ve enerji güvenliğine katkıda bulunabilirdi.

Birliklere göre hurda çıkışı, Avrupa'nın karbondan arınma, stratejik özerklik ve rekabet gücü hedefleri açısından fırsatların kaçmasına neden oluyor. Bu durumu tersine çevirmek Avrupa’da yatırımların ve geri dönüşümün teşvik edilmesine de yardımcı olacak. Bildiride, “Komisyondan taleplerimizi karşılamasını ve şirketlerimizin geri dönüşüm kapasiteleri ile üretimlerini artırmalarına, karbondan arındırma çabalarında ilerlemelerine olanak sağlamasını istiyoruz,” ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye İskandinavya çıkışlı hurdayı düşük fiyattan aldı

15 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları geriledi, tatil öncesinde iyileşme beklenmiyor

15 Oca | Hurda ve Hammadde

Tayvan’ın hurda ithalatı 2024’te %12 düştü

15 Oca | Çelik Haberler

Pakistan’da ithal hurda fiyatları yeni bağlantılarda düştü

15 Oca | Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları zayıf talep nedeniyle aşağı yönlü

15 Oca | Hurda ve Hammadde

Almanya’da yerel hurda fiyatları yılın başında hafifçe yükseldi

15 Oca | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı hurda fiyatları gevşedi, piyasa AB’deki görünümün netleşmesini bekliyor

14 Oca | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ithal hurda fiyatlarındaki düşüş yavaşladı

13 Oca | Hurda ve Hammadde

Assofermet: İtalya hurda piyasası Aralık’ta durgundu, 2025’e ilişkin beklentiler belirsiz

13 Oca | Çelik Haberler

Polonya’da yerel hurda fiyatları Aralık sonuna kıyasla değişmedi

13 Oca | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis