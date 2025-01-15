EUROFER Avrupa’dan hurda çıkışı karşısında acil önlem alınmasını talep ediyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) ile European Aluminium, bölgeden hurda çıkışıyla mücadele etmek üzere Avrupa Komisyonunun acil ve etkili önlemler almasını talep ettiği bir ortak bildiri yayımladı. Söz konusu bildiride, alüminyum ve çelik geri dönüşümünün geliştirilmesinin yalnızca değer zincirlerinin karbondan arındırılması için değil, aynı zamanda AB’nin döngüsel ekonomi hedeflerine ulaşması açısından da hayati önem taşıdığı belirtildi. Geri dönüşüm, alüminyum ve çelik üretimine yönelik enerji gereksiniminde sırasıyla %95 ve %80’e kadar tasarruf sağlayabilir.

AB’nin çelik hurdası ihracatı, son birkaç yılda iki kattan fazla artarak 2023 yılında 18,92 milyon mt’a ulaştı. Dolayısıyla, Avrupa’da geri dönüştürülebilen ve geri dönüştürülmesi gereken hurda tonajı, artan hurda ihracatı nedeniyle büyük ölçüde ortadan kalkıyor. 2023 yılında ihraç edilen hurda tonajının bölge içinde kalması, 2026 yılında devreye alınacak ilk endüstriyel ölçekli karbondan arındırma projeleri sayesinde bölgenin yeşil geçişine ve enerji güvenliğine katkıda bulunabilirdi.

Birliklere göre hurda çıkışı, Avrupa'nın karbondan arınma, stratejik özerklik ve rekabet gücü hedefleri açısından fırsatların kaçmasına neden oluyor. Bu durumu tersine çevirmek Avrupa’da yatırımların ve geri dönüşümün teşvik edilmesine de yardımcı olacak. Bildiride, “Komisyondan taleplerimizi karşılamasını ve şirketlerimizin geri dönüşüm kapasiteleri ile üretimlerini artırmalarına, karbondan arındırma çabalarında ilerlemelerine olanak sağlamasını istiyoruz,” ifadeleri kullanıldı.