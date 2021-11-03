EUROFER: AB’nin nihai mamul ithalatı Ocak-Eylül döneminde %32 arttı

Çarşamba, 03 Kasım 2021 12:08:04 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 dördüncü çeyrek raporuna göre, AB’nin ikinci çeyrekteki çelik ithalatı, çelik talebindeki iyileşme sayesinde ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen rekor düşük seviyeler nedeniyle yıllık %48 arttı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %49 ve uzun mamul ithalatı yıllık %42 artış gösterdi. AB’nin çelik ithalatı, 2020 yılında ve 2021 yılının başında dalgalı bir seyir izledi ve 2019 yılında görülen eğilimi sürdürdü.

Bu yılın ilk yedi ayında AB’nin çelik ithalatı yıllık %32 artış gösterirken, yassı mamul ithalatı yıllık %35 ve uzun mamul ithalatı yıllık %23 arttı.

EUROFER, Türkiye, Rusya, Güney Kore, Hindistan ve Ukrayna’nın yılın ilk yedi ayında, AB’nin nihai mamul ithalatında en büyük kaynakları olduğunu belirtti. Bu beş ülke, AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %59’unu oluşturdu. Türkiye ve Rusya sırasıyla %15,6 ve %14’lük paylarıyla AB’nin en büyük nihai mamul kaynakları olurken, Hindistan, Ukrayna ve Güney Kore’nin payları sırasıyla %13,2, %8,8 ve %7,3 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Hindistan ve Ukrayna’dan yapılan nihai mamul ithalatı sırasıyla yıllık %112 ve %79 artış gösterirken, Rusya ve Türkiye’den yapılan ithalat sırasıyla yıllık %25 ve %15 arttı. Güney Kore’den yapılan nihai mamul ithalatı ise yıllık %20 düşüş gösterdi.

EUROFER’e göre, bu yılın ilk yedi ayında, yassı mamul ithalatı, nihai mamul ithalatının %79’unu oluştururken, uzun mamul ithalatı ise %21’ini oluşturdu.