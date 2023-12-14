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EUROFER: AB hurda arzının riske atılması karbondan arındırma çabalarını baltalıyor

Perşembe, 14 Aralık 2023 11:10:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hurda Kritik Hammaddeler Yasası’nın nihai metnine dahil edilmedi ve Atık Sevkiyat Yönetmeliği’nde hurdaya özel önlemlere yer verilmedi. Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) hurdanın söz konusu yasaya dahil edilmemesi ve yönetmelikte yakın zamanda kabul edilen değişikliklerin çelik sektörünün karbondan arındırılması için gerekli olan hurdanın kalitesini ve arzını tehlikeye atabileceğini ifade etti. Bu da Avrupa çelik sektörünün ve AB’nin tamamının karbondan arındırma çabalarını daha da zora sokacak.

Birlik hurdanın stratejik hammadde olarak tanınması ve Avrupa’da yeşil çelik ile temiz teknoloji tedarik zincirlerini oluşturmak için ilgili tüm mevzuata dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesinde kaydedilen artışlar ve geri dönüşüme yönelik potansiyel teşvikler gibi bazı olumlu gelişmeler de kaydedildi.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “Avrupa’da temiz teknoloji tedarik zinciri oluşturmak istiyorsak hurdanın stratejik hammaddeler arasındaki ve ilgili tüm AB mevzuatındaki kritik rolünün kabul edilmesi gerekiyor,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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