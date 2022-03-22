EUROFER 2022’de AB ülkelerinin inşaat faaliyetlerinde toparlanma bekliyor

Salı, 22 Mart 2022 15:34:46 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) AB inşaat demiri piyasası hakkında bir rapor yayımladı.

Geçtiğimiz yılın Ekim-Kasım döneminde AB-27 ülkelerinin inşaat demiri teslimatları yıllık %4,3 arttı, teslimatlar 2021 yılının üçüncü çeyreğinde %2,3 düşmüştü. 2021 yılının ilk 11 ayında ise AB-27 ülkenin inşaat demiri teslimatları yıllık %7,1 arttı.

AB-27 ülkelerinin Ekim-Kasım döneminde gerçekleştirdiği inşaat demiri ithalatı, üçüncü çeyrekte kaydedilen %28,9’luk artışın ardından yıllık %62,3 yükseldi. Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde ülkelerin inşaat demiri ithalatı yıllık %44,7 artış gösterdi.

Rapora göre AB-27 ülkelerinin aylık inşaat demiri ithalat tonajları 2021 yılının Ocak ve Nisan aylarında zirveye ulaştı. Aylık ithalat inşaat demiri tonajları geçtiğimiz yılın Ekim ayına kadar yatay seyretti, ardından bu yılın Ocak ayında yeniden artış gösterdi.

2022-23 yılları için inşaat sektörü görünümüyle ilgili olarak, Almanya’nın inşaat faaliyetlerinin inşaat malzemeleri sıkıntısı ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle ılımlı oranlarda iyileşmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu Almanya’nın inşaat yatırımlarının 2022 yılında %2,4 ve 2023 yılında %2,2 büyüme göstereceğini tahmin ediyor.

Fransa’da ticari ve ofis binalarının inşaatı ekonomik toparlanmaya rağmen düşük talep nedeniyle zayıf seyretmeye devam edecek. Hükümetin kamu inşaat harcamalarını canlandırma planı sayesinde inşaat mühendisliği faaliyetleri için beklentiler nispeten daha olumlu. Avrupa Komisyonu ülkenin inşaat yatırımlarında 2022 yılında %3,3 ve 2023 yılında %2 oranında toparlanma öngörüyor.

Buna ek olarak Avrupa Komisyonu İtalya’nın inşaat yatırımlarının 2022 yılında %6,2 ve 2023 yılında %5 büyüyeceğini tahmin ederken, İspanya’nın inşaat yatırımlarının 2022 yılında %7,6 ve 2023 yılında %9’luk toparlanma göstermesini bekliyor. Komisyon Polonya’nın inşaat yatırımlarının 2022 yılında %5,9 ve 2023 yılında %4,6 artacağını tahmin ediyor.

Öte yandan EUROFER Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın tüm gelişmiş ekonomiler için GSYİH büyüme beklentilerini düşürdüğünü belirtti. 2022 yılında AB’nin GSYİH büyümesinin 2021 yılına kıyasla %0,5-0,7 daha düşük olması bekleniyor.