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Enerji yoğun sektörler Avrupa Konseyi’nden operasyonların devamlılığı için acil önlem alınmasını istedi

Perşembe, 15 Eylül 2022 14:37:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) AB’deki enerji yoğun sektörler ile birlikte Olağanüstü Enerji Konseyi’nin sonucunu ele alan ortak bir bildiri yayımladı.

9 Eylül tarihinde gerçekleşen toplantıda Enerji Konseyi elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın enflasyon ve AB ekonomisi üzerinde baskı yaratarak Avrupalı ​​şirketlerin rekabet gücünü tehdit ettiğini teyit etti.

Ancak enerji yoğun sektörlerin açıklamasına göre, Enerji Konseyi’nde tartışılan önlemlerin aciliyetine değinilmiyor. Bu önlemlerin sektörde uygulanabilirliği belirsiz olduğundan çoğunun detaylandırılması gerekiyor.

Enerji yoğun sektörler Avrupa Konseyi’nden operasyonların devamlılığını sağlamak amacıyla sektör için hızla uygulanabilecek acil ve kesin önlemler getirilmesini istedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, enerji yoğun sektörlerin geçtiğimiz hafta yayımladığı bildiride sektörler tesislerin kapanmasına veya üretimin azalmasına neden olan enerji fiyatlarındaki artışların yıkıcı sonuçlarını ele almıştı.


Etiketler: Avrupa Birliği Üretim Görüş 

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