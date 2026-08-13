Emsteel Etihad Rail yolcu projesine inşaat demiri ve çimento tedarik etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük çelik üreticisi Emsteel, ülkenin stratejik ulaşım altyapısının geliştirilmesini desteklemek amacıyla Etihad Rail yolcu projesine yerel olarak üretilen inşaat demiri ve çimento tedarik ettiğini duyurdu.

Şirket, proje kapsamındaki çeşitli istasyonlar için inşaat demiri tedarik ederken, Al Dhafra Bölgesi ve Abu Dabi Emirliği genelindeki yolcu istasyonlarına yönelik beton üretiminde kullanılmak üzere 80.000 mt'un üzerinde çimento sağladığını aktardı.

Yerel üretim ve tedarik zinciri dayanıklılığı

Emsteel, projeye katılımının BAE'nin yerel olarak üretilen ürünlerin kullanımını artırma ve tedarik zinciri dayanıklılığını güçlendirme çabalarını desteklediğini belirtti. Ayrıca Etihad Rail yolcu projesinin emirlikler arasındaki bağlantıyı geliştirmesinin beklendiğini söyledi.

Daha önceden şirket, BAE'de Barakah Nükleer Enerji Santrali, Şeyh Zayed Ulu Camii, Burj Khalifa, Zayed Ulusal Müzesi, Louvre Abu Dhabi ve Dubai Metro istasyonları dahil olmak üzere birçok büyük ölçekli projeye malzeme tedarik ettiğini vurguladı.