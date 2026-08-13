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Emsteel Etihad Rail yolcu projesine inşaat demiri ve çimento tedarik etti

Perşembe, 13 Ağustos 2026 11:56:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük çelik üreticisi Emsteel, ülkenin stratejik ulaşım altyapısının geliştirilmesini desteklemek amacıyla Etihad Rail yolcu projesine yerel olarak üretilen inşaat demiri ve çimento tedarik ettiğini duyurdu.

Şirket, proje kapsamındaki çeşitli istasyonlar için inşaat demiri tedarik ederken, Al Dhafra Bölgesi ve Abu Dabi Emirliği genelindeki yolcu istasyonlarına yönelik beton üretiminde kullanılmak üzere 80.000 mt'un üzerinde çimento sağladığını aktardı.

Yerel üretim ve tedarik zinciri dayanıklılığı

Emsteel, projeye katılımının BAE'nin yerel olarak üretilen ürünlerin kullanımını artırma ve tedarik zinciri dayanıklılığını güçlendirme çabalarını desteklediğini belirtti. Ayrıca Etihad Rail yolcu projesinin emirlikler arasındaki bağlantıyı geliştirmesinin beklendiğini söyledi.

Daha önceden şirket, BAE'de Barakah Nükleer Enerji Santrali, Şeyh Zayed Ulu Camii, Burj Khalifa, Zayed Ulusal Müzesi, Louvre Abu Dhabi ve Dubai Metro istasyonları dahil olmak üzere birçok büyük ölçekli projeye malzeme tedarik ettiğini vurguladı.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler BAE Orta Doğu Çelik Üretimi EMSTEEL 

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