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Emsteel ağır profil üretimini iyileştirmek için Danieli ile anlaştı

Çarşamba, 04 Haziran 2025 14:40:58 (GMT+3)   |   İstanbul

BAE merkezli çelik üreticisi Emsteel haddeleme tesisinde yeni bir termomekanik kontrol sistemi kurmak için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies ile anlaşmaya vardı. Bu yatırım Emsteel'in uluslararası standartlara uygun, 1036 mm derinliğe ve metre başına 634 kg ağırlığa kadar yüksek mukavemetli ağır profiller üretmesini sağlayacak.

Sistem seçici flanş soğutma ve kendinden temperlemeli su verme olarak iki ana teknik kullanacak. Danieli tarafından tedarik edilecek ekipman ağır profil boyutuna göre soğutma sistemini otomatik olarak ayarlayıp önceki sistemlere göre %30 daha az su kullanıyor. Tüm üretim süreci Danieli'nin kuracağı ve yönlendireceği otomatik sistemler tarafından kontrol edilecek.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler BAE Orta Doğu Çelik Üretimi 

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