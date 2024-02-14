Emirates Steel Arkan’ın net kârı 2023 yılında yükseldi

Çarşamba, 14 Şubat 2024 12:15:10 (GMT+3) | İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük çelik üreticisi ve piyasa lideri Emirates Steel Arkan (ESA), 2023 yılına yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 510,2 milyon AED seviyesine kıyasla 601,9 milyon AED (165,85 milyon $) seviyesinde yer alırken toplam satış gelirleri emtia fiyatlarındaki düşüşe ve küresel çapta zorlayıcı ekonomik koşullara bağlı olarak 2022 yılına kıyasla gerileyerek 8,9 milyar AED (2,42 milyar $) oldu. Bununla birlikte şirketin çelik satışları, hem iç hem de dış piyasalara yeni katma değerli ürünlerin sunulduğu ve BAE’de inşaat faaliyetlerinin güçlenmesi şirketin toplam gelirlerini desteklediği için 8,03 milyar AED (2,18 milyar $) seviyesine çıktı.

2023 yılında ESA’nın AVFÖK’ü yıllık %8 artışla 1,26 milyar AED (343,09 milyon $) seviyesine çıkarken AVFÖK marjı geçtiğimiz yıl kaydedilen %12,4’e kıyasla %14,2 oldu.

Şirketin AVFÖK değeri 2023’ün dördüncü çeyreğinde yıllık %23 artışla 379,7 milyon AED seviyesinde kaydedilirken AVFÖK marjı 2022’nin aynı çeyreğinde kaydedilen %13,2’den %15,7’ye yükseldi. Bu artışın kaynağı olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde satışların hızlanması ve inşaat malzemeleri bölümünün kâr marjının düzenli olarak yükselmesi gösterildi.

Şirket, Abu Dhabi Ekonomik Kalkınma Dairesi, AD Ports Group, ITOCHU ve JFE Steel ile yaptığı ön anlaşmalar üzerinden yeni bir düşük karbon emisyonlu çelik üretim merkezi kurmak için temel inşa etmeye devam ediyor.

ESA Yönetim Kurulu Başkanı Hamad Al Hammadi, “Şirketimizin 2023 yılında gösterdiği performans zayıf piyasa koşullarına karşı ne kadar dayanıklı ve etkili olduğumuzu gösteriyor. Rekabetçiliği koruyacağımıza, büyüme fırsatlarını değerlendireceğimize ve hissedarlarımız için önemli değerler yaratacağımıza dair inancımız tam,” açıklamasını yaptı.