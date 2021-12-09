El Mutun çelik ve demir cevheri üretim tesisinin %46’sı tamamlandı

Perşembe, 09 Aralık 2021 11:08:52 (GMT+3) | Sao Paulo

Bolivya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, El Mutun çelik ve demir cevheri üretim tesisinin %46’sının tamamlandığı ve hükümete bağlı Empresa Siderurgica del Mutun’un (ESM), projeye şimdiye kadar yaklaşık 546 milyon $ yatırım yaptığı bildirildi.

Madencilik Bakanı Ramiro Guzmán, söz konusu projede, konsantrasyon, peletleme, doğrudan indirgeme, çelik üretim ve haddeleme birimleri beraberinde elektrik santralinin de yer almasını beklediğini belirtti.

Önceden birkaç defa ertelenen El Mutun projesinin önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanabileceği öğrenildi.