 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Dünya DRI üretimi...

Dünya DRI üretimi 2025’in Ekim ayında %1,4 düşüş kaydetti

Pazartesi, 24 Kasım 2025 12:02:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %85’ini oluşturan 12 ülkede bu yılın Ekim ayında toplam DRI üretimi Eylül ayına kıyasla %2,4 artış ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %1,4 düşüşle 11,34 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dünya DRI üretimi bu yılın ilk on ayında 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %4,4 artışla 106,74 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Ekim ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,88 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 3,92 milyon mt DRI üretimiyle İran, 612.000 mt DRI üretimiyle Mısır ve 600.000 mt DRI üretimiyle Rusya takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Ekim 2025


Etiketler: Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin'in çelik üretimindeki %3’lük düşüşe rağmen global demir cevheri ihracatı Ocak-Eylül 2025 döneminde hafifçe arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’de ithal hurda fiyatları arz sıkıntısı nedeniyle yükseldi

24 Kas | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 24 Kasım 2025

24 Kas | Hurda ve Hammadde

Brezilyalı pik demir ihracatçıları Ocak sevkiyatları için 400$/mt FOB’u hedefliyor ancak şimdilik bağlantı yok

24 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında silikomangan fiyatları - 48. Hafta, 2025

24 Kas | Hurda ve Hammadde

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Ekim ayında %1,9 arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 24 Kasım 2025

24 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Ukraynalı Sukha Balka yeni demir cevheri blokunu devreye aldı

24 Kas | Çelik Haberler

Karnataka’da online ihale yoluyla demir cevheri satışları Ekim ayında %40’tan fazla arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Hindistan düşük tenörlü demir cevherinde zenginleştirme yapan üreticilere telif indirimi sağlayacak

24 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis