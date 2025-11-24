Dünya DRI üretimi 2025’in Ekim ayında %1,4 düşüş kaydetti

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %85’ini oluşturan 12 ülkede bu yılın Ekim ayında toplam DRI üretimi Eylül ayına kıyasla %2,4 artış ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %1,4 düşüşle 11,34 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dünya DRI üretimi bu yılın ilk on ayında 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %4,4 artışla 106,74 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Ekim ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,88 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 3,92 milyon mt DRI üretimiyle İran, 612.000 mt DRI üretimiyle Mısır ve 600.000 mt DRI üretimiyle Rusya takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Ekim 2025