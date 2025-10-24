 |  Giriş 
Dünya DRI üretimi 2025’in Eylül ayında %4,9 artış kaydetti

Cuma, 24 Ekim 2025 14:45:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %85’ini oluşturan 12 ülkede bu yılın Eylül ayında toplam DRI üretimi Ağustos ayına kıyasla %2,8 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %4,9 artışla 11,05 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dünya DRI üretimi bu yılın ilk dokuz ayında 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %5,1 artışla 95,37 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Eylül ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,71 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 3,73 milyon mt DRI üretimiyle İran, 650.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 580.000 mt DRI üretimiyle Suudi Arabistan takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Eylül 2025

Küresel DRI üretim dağılımı - Eylül 2025

