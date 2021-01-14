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Duferco, SMS Group’tan yeni orta profil tesisi sipariş etti

Perşembe, 14 Ocak 2021 10:53:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group Lüksemburg merkezli Duferco’ya, şirketin İtalya merkezli bağlı kuruluşu Duferco Italia’nın tesisinde kurulmak üzere yeni bir orta profil tesisi tedarik edeceğini açıkladı. Bu yeni, ultra modern tesis Duferco’yu Avrupa’daki en önemli çelik profil üretim merkezlerinden biri haline getirecek.

Duferco yeni tesisle yıllık 1,5 milyon mt uzun mamul üretebilecek. Duferco Italia tarafından imzalanan ilk yeşil Enerji Satın Alma Anlaşması sayesinde yeni tesisin tüm enerji ihtiyacı yenilenebilir enerjiyle karşılanacak.

Duferco Italia Holding’in Başkanı Antonio Gozzi, “Başlıca hedeflerimiz, müşteri hizmetlerinde yeni standartlar belirlemek, genel süreç verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve Avrupa’da en iyi maliyetli üretici olmak. Profil üretimini daha sürdürülebilir hale getirmek, çevre koruma ve güvenlik açısından en yüksek standartları karşılamak konusunda kararlıyız,” dedi.

Projenin 2022 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: İtalya  uzun ürünler  Avrupa Birliği  profil  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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