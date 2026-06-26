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Diler Demir Çelik Mayıs ayında aylık filmaşin üretiminde rekor kırdı

Cuma, 26 Haziran 2026 14:51:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Diler Demir Çelik, filmaşin haddehanesinde bu yılın Mayıs ayında şimdiye kadarki en yüksek aylık üretim tonajına ulaştığını açıkladı.

Şirketin filmaşin haddehanesinde söz konusu ayda tek üretim hattında 26 farklı çap ve 37 farklı çelik kalitesinde toplam 48.000 mt üretim gerçekleştirildi. Diler Demir Çelik, bu rekorun ileri teknolojiye, operasyonel verimliliğe ve güçlü üretim altyapısına yönelik yatırımlarını yansıttığını belirtti.

Diler Holding bünyesinde faaliyet gösteren Diler Demir Çelik, Dilovası, İzmit’te yer alan entegre üretim yapısıyla yıllık 1,5 milyon mt ham çelik kapasitesine sahip bulunuyor. Şirketin üretim altyapısı çelikhane, çubuk haddehanesi, filmaşin haddehanesi ve yardımcı tesislerden oluşurken, 1,1 milyon mt kapasiteli 1 No’lu haddehanede inşaat demiri, 400.000 mt kapasiteli 2 No’lu filmaşin haddehanesinde ise çubuk ve kangal formunda ürünler üretilebiliyor. Diler Demir Çelik ürünlerini TS, DIN, ASTM, BS, AFNOR ve JIS gibi uluslararası standartların yanı sıra müşteri taleplerine göre de üretebiliyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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