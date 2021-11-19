Deacero Çin konusunda Kuzey Amerika liderlerine çağrıda bulundu

Cuma, 19 Kasım 2021 11:52:15 (GMT+3) | San Diego

Deacero CEO’su, Çin’in zararlı ve uygunsuz ekonomik tutumlarına dikkatlerini vermesi için Kuzey Amerika liderlerine çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Three Amigos Summit” olarak da bilinen Kuzey Amerika Liderler Zirvesi’nde, 5 yıllık aranın ardından yeniden bir araya geliyor.

Meksika’da ve ABD’de faaliyet gösteren Deacero CEO’su Raul Gutierrez, Kuzey Amerika liderlerini, Çin ile diğer ülkelerin yarattığı zorluklar karşısında, bölgenin tedarik zincirini geliştirmenin ve güçlendirmenin yollarını keşfetmeye davet etti.

Yayımlanan açık mektupta, zirvenin birinci önceliğinin, başlıca sektörlerin koruma altına alınması olması gerektiği belirtildi. 232. Madde vergilerinin ve diğer yöntemlerin, çelik ürünleri için ödenmesi gereken vergilerden kaçınılmasını engellemek amacıyla Kuzey Amerikalı üreticilerin, yeterli üretim ile istihdam rakamlarına ulaşana dek kaldırılmamasının gerektiği söylendi. Diğer bir deyişle, Çin ve diğer ülkelerin neden olduğu küresel çelik kapasite fazlasına bir çözüm bulunana dek, söz konusu önlemlerden vazgeçilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Deacero’nun, Kuzey Amerika’da, ABD’den hurda alımı yaptığı, hurdayı geri dönüştürdüğü ve çelik üretimi için Meksika’da yer alan tesislerinde işleyip çivi ile diğer tel ürünlerinin üretilmesi amacıyla ABD’ye geri sevk ettiği geniş kapsamlı bir tedarik zinciri bulunuyor.

Gutierrez, “Büyümeyi, istihdamı ve ortak refahı artırmak için birlikte çalışan ülkelerimiz ile şirketlerimize ilişkin beklentilerim hiç bu kadar olumlu olmamıştı,” yorumunu yaptı.