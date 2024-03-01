Danieli Kroman Çelik’e “dijital çelikhane” tedarik edecek

Cuma, 01 Mart 2024 12:04:48 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Türk çelik üreticisi Kroman Çelik’ten yeni bir “dijital çelikhane” siparişi aldığını duyurdu. Söz konusu ekipman, şirketin 2010 yılında yine Danieli’den tedarik ettiği mevcut çelikhanesinin yanına inşa edilecek.

Danieli, Kroman Çelik’in yeni yatırımla birlikte ürün portföyünü genişletmenin yanı sıra enerji/elektrot tüketimini ve karbon salımını azaltmayı amaçladığını ifade etti. Dijital çelikhanenin yanında çift pota ocağı ve duman işleme ile su arıtma tesisi gibi yardımcı ekipmanlar da tedarik edilecek.

Döküm kapasitesi 150 mt seviyesinde yer alacak yeni tesisin önümüzdeki yılın sonunda devreye alınması planlanıyor.