Danieli Hint JSW Steel’e iki çubuk düzleştirme hattı temin edecek

Salı, 05 Nisan 2022 12:09:18 (GMT+3) | Brescia

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Hint çelik üreticisi JSW Steel’den iki çelik çubuk düzleştirme hattı siparişi aldığını belirtti.

Danieli, iki hattın tamamen otomatik olacağını ve yüksek verimlilik sağlayacağını belirtirken, 120 m/dakika hıza varan düzleştirme yaparak geniş aralıkta işleme yapabileceğini ekledi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Kullanıcı dostu bir arayüze entegre edilmiş yüksek verimli çözümlerimiz gelişmiş otomasyon ekipmanları ve proses kontrol içeriyor. Bu sayede JSW Steel, Salem tesisindeki enerji tüketiminde %15’e varan tasarruf sağlayacak,” sözlerine yer verildi.

Haddelenmiş çelik için 0,5 mm/dak ve parlak çelik için 0,1 mm/dak’a varan kusursuz bir düzleştirme işlemi yapmak amacıyla çubuğun çevresinde mekanik hareket yapılacak.